Irkçı Modi hükümeti toplumu Hindulaştırıyor

Mecliste 12 saat süren tartışma sürecinde söz alan iktidardaki Başbakan Narendra Modi’nin İçişleri Bakanı Amit Şah, “Arakanlı Müslümanlar asla Hindistan vatandaşı olarak kabul edilmeyecek. Bangladeş üzerinden Hindistan’a gizlice girdiler” diyerek yasanın ırkçı motivasyonunu deşifre etti. Tasarıya muhalefet sert tepki gösterdi. Hindistan Ulusal Kongresi’nin (INC) milletvekili Adhir Ranjan Chowdhury, Modi hükümetinin tüm ülkeyi Hindu milletine dönüştürmeye çalıştığını söylerken, Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı Asaduddin Uveysi de “Bu yasa Hitler’in yasalarından daha kötü” dedi. Uveysi tasarının yasalaşması halinde Hindistan’ın bölüneceği uyarısında bulundu.