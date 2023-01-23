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Dünya

Irkçı Paludan'ın aşağılık eylemi sonrası AB'den İsveç'e çağrı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Johannes Bahrke, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasıyla ilgili İsveç makamlarının adım atması gerektiğini söyledi.

AA23 Ocak 2023 Pazartesi 15:49 - Güncelleme:
Irkçı Paludan'ın aşağılık eylemi sonrası AB'den İsveç'e çağrı
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Bahrke, AB Komisyonu sözcülerinin basın toplantısında, İsveç'teki olayla ilgili soruyu yanıtladı.

Bu tür eylemlerin, AB'nin üzerine kurulu olduğu değerlerle uyumlu olmadığını belirten Bahrke, "Daha önce de defalarca dediğimiz gibi ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ırk ve din temelli nefretin AB'de yeri yoktur. Bu, İsveç makamlarının ilgilenmesi, onların adım atması gereken bir konu." ifadesini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 21 Ocak'ta Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmış, kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylem sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

İsveç hükümetinin Kur'an-ı Kerim yakılması için Paludan'a izin vermesine, Türkiye'de hükümet ve muhalefet yetkilileri başta olmak üzere çok sayıda İslam ülkesinden tepki gösterilmişti.

  • Johannes Bahrke
  • İsveç
  • Kuran-ı Kerim

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