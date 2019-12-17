Irkçı yasaya isyan kampüslere sıçradı

Hindistan’da, komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası’na karşı düzenlenen gösteriler ülke genelinde sürüyor. Hint polisi, önceki gün başkent Yeni Delhi’de Jamia Millia Islamia Üniversitesi (JMI) ve Uttar Pradeş eyaletindeki Aligarh Müslüman Üniversitesi öğrencilerinin protesto gösterisine sert müdahalede bulundu.

ÖĞRENCİLER BOYKOTTA

İzinsiz bir şekilde üniversiteleri basarak öğrencileri yaka paça gözaltına alan polisin şiddetine dün ülke çapındaki protestolarla tepki gösterildi. Laknov kentindeki Nadwa Üniversitesi ve Varanasi şehrinde bulunan Banaras Hindu Üniversitesi dün kampüste düzenledikleri gösterilerde polis şiddetini kınayarak ırkçı yasayı tanımadıklarını duyurdu. Mumbai Üniversitesi öğrencileriyse HMI Üniversitesi öğrencileriyle dayanışma içerisinde olduklarını göstermek adına dersleri boykot etti. Aşırı Hindu milliyetçisi Başbakan Modi hükümetiyse tepkinin isyana dönüşmesini engellemek adına üniversitelerde internete erişimi kısıtladı.