Irkçı yasaya karşı Müslümanlar ayakta

Saatler süren tartışmaların ardından düzenlenen oylamada tasarı, 105 ‘hayır’a karşı 125 ‘evet’le onaylandı. Hindustan Times’ın haberine göre, meclisteki görüşmeler sırasında, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi’nin (INC) lideri Sonia Gandi, “Bugün Hindistan’ın anayasal tarihinde karanlık bir gün” dedi. Skandal tasarı Müslümanların yoğun olarak yaşadığı kentlerde isyana yol açtı. Yüz binler sokağa çıkarak ırkçı yasayı protesto ederken, olaylara ordu müdahale etti. Binden fazla kişi gözaltına alındı.