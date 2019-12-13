Irkçı yasaya karşı Müslümanlar ayakta
Hindistan’da gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık vererek İslam dinine mensup olanlara ayrımcılık uygulayan skandal yasa parlamentonun üst kanadı Eyaletler Meclisi’nden de geçti.
Saatler süren tartışmaların ardından düzenlenen oylamada tasarı, 105 ‘hayır’a karşı 125 ‘evet’le onaylandı. Hindustan Times’ın haberine göre, meclisteki görüşmeler sırasında, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi Partisi’nin (INC) lideri Sonia Gandi, “Bugün Hindistan’ın anayasal tarihinde karanlık bir gün” dedi. Skandal tasarı Müslümanların yoğun olarak yaşadığı kentlerde isyana yol açtı. Yüz binler sokağa çıkarak ırkçı yasayı protesto ederken, olaylara ordu müdahale etti. Binden fazla kişi gözaltına alındı.
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