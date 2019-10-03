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Irkçılık Netanyahu’yu hesaptan kurtaramadı

Terör devleti İsrail’de 17 Eylül’de düzenlenen erken genel seçimlerden önce daha fazla kan vadederek Başbakanlığını sürdürmeyi ve böylece yolsuzluk soruşturmalarından kurtulmayı planlayan Benyamin Netanyahu, başsavcıdan kaçamadı.

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Seçimden önce iktidara gelirse Filistin’in Batı Şeria kentini ilhak etme ve Gazze’ye savaş açma sözü veren Netanyahu’yu ırkçı propagandası da kurtaramadı. Başsavcı Avichai Mandelblit, Başbakan Netanyahu hakkındaki yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamaların yer aldığı 3 ayrı dosya nedeniyle avukatlarını dinlemeye başladı. 

İFADE 4 GÜN SÜRECEK 

Adalet Bakanlığı binasında gerçekleştirilen dinlemede Netanyahu’nun 10 avukatı hazır bulundu, kendisi ise dinlemeye katılmadı. Söz konusu dinlemelerin en az 4 gün sürmesi bekleniyor. İsrail medyası kararın aralık ayı sonunda açıklanacağını iddia ediyor. Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor. Dosyalarda medya patronlarına 276 milyon dolarlık mali imtiyaz sağlama, görevi kötüye kullanma ve iş adamlarından rüşvet alma suçlamaları yer alıyor.

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