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Irkçılıkta son nokta!

ABD’de bir hastanede zatürree tedavisi gören siyahi bir hasta, doktorun tavsiyesiyle serum bağlanmış halde dışarıda yürüyüşe çıktı. Polis tarafından serum çaldığı gerekçesiyle durdurulan hasta, toplumsal düzeni bozmaktan tutuklandı. 

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Irkçı tutumuyla bilinen Amerikan polisi, siyahilere yönelik tutumuyla yeni bir skandala imza attı. Illinois eyaletinin Freeport kentinde üzerinde hasta elbisesi, elinde serum askısı, kolu seruma bağlanmış halde hastanenin dışına doğru yürüyüşe çıkan 24 yaşındaki Shaquille Dukes toplum düzeninin bozmaktan tutuklandı. Başına gelenleri ABC kanalına anlatan Dukes, doktorun tavsiyesi üzerine bahçeye çıktığında yanına gelen hastane yetkilisinin kendisini ‘serum cihazlarını satmak için hastaneden kaçmakla’ suçladığını söyledi. 

GÖZALTINDA KRİZE GİRDİ 

Polisin olay yerine gelerek gözaltı işlemi yaptığını ve “Niye burada olduğun umurumda değil, hapishaneyi boyluyorsun” dediğini belirten Dukes, solunum kurtarma aleti ve serumun kolundan güvenlik güçleri tarafından söküldüğünü kaydetti. Arkadan elleri kelepçelenen siyah hasta hapishaneye götürülürken nöbet ve astım krizi geçirdi, ama polis memurları solunum kurtarma aletini dört dakika boyunca vermedi. Emniyet, Dukes’un serum cihazını çalmaya çalışmasının inanılır olmadığını kabul etti ve olayı soruşturduklarını açıkladı. Gözaltına alınmaktan kurtulamayan siyahi hasta “Burası Amerika’daki en ırkçı kent” dedi.  

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