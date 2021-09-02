İrlanda, kişisel verilerin aktarımında şeffaflık olmaması nedeniyle WhatsApp'a 225 milyon avro ceza verdi

AA 2 Eylül 2021 Perşembe 16:45 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 16:46

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından yapılan açıklamada, DPC'in Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp'ın kişisel verileri kullanımına yönelik incelemesini tamamladığı belirtildi.

İncelemenin uygulama tarafından verilerin işlenmesi hakkında kullanıcılara sağlanan bilgilerin, Facebook ile paylaşılması dahil, şeffaflığına ilişkin başlatıldığı anımsatılan açıklamada, incelemenin dayanağının ise AB Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) olduğu belirtildi.

Avrupa Birliği'nde Facebook için veri gizliliğinde baş denetim otoritesi olarak hareket eden DPC'nin açıklamasında, WhatsApp'a ilişkin sorunların, mesajlaşma uygulamasının 2018'de şeffaflık konusundaki AB veri kurallarına uyup uymadığına ilişkin olduğu belirtildi.

DPC'nin WhatsApp soruşturmasında öncü kararını, onayı gereken diğer Avrupa veri düzenleyicilerine Aralık 2020'de sunduğu belirtilen açıklamada, ancak sekiz düzenleyicinin karara itiraz ettiği ifade edildi.

Avrupa Veri Koruma Kurulunun temmuzda veri ihlal cezalarının artırılması konusunda bağlayıcı bir karar aldığı hatırlatılan açıklamada, "Bu kararla DPC'den bir dizi faktör temelinde WhatsApp için önerilen cezayı yeniden değerlendirmesi ve artırması istendi." denildi.

Açıklamada, "Bu yeniden değerlendirmenin ardından DPC, WhatsApp'a 225 milyon avro para cezası verdi." ifadesine yer verildi.

DPC, WhatsApp'tan bir dizi belirli düzenleyici eylemde bulunarak faaliyetlerini AB veri kurallarıyla uygun hale getirmesini de istedi.

Facebook'un Avrupa Bölgesi merkezi İrlanda'da bulunurken, DPC, 2020 sonu itibarıyla Facebook ve bünyesinde bulunan WhatsApp ve Instagram hakkında 14 soruşturma başlattı.