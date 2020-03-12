İrlanda ve Norveç'te koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi

IHA 12 Mart 2020 Perşembe 15:45 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 15:46

Koronavirüs dünyada hızla yayılmaya devam ederken, virüsün yayılmasına karşı alınan önlemler arttırılmaya devam ediyor. İrlanda ve Norveç’te okullar tatil edildi. İrlanda Başbakanı Leo Varadkar tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ülke genelindeki tüm okulların 29 Mart’a kadar tatil edildiği duyuruldu. Ülkede korona kaynaklı 1 kişi hayatını kaybederken, tespit edilen toplam vaka sayısı 43’e ulaştı.

Norveçli yetkililer tarafından yapılan açıklamada ise, ülkedeki toplam vaka sayısının 687’ye yükselmesinin ardından ülke genelindeki okulların tatil edildiği belirtildi.