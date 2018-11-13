İrlanda'da semalarında sıra dışı parlak ışıklar gözlendi

İrlanda semalarında hızla hareket eden parlak ışıklarla ilgili bazı hava yolu şirketlerinin pilotlarından bildirimler geldiği bildirildi.

İrlanda Havacılık Dairesi, British Airways ve Virgin Atlantic şirketlerinde görevli pilotların, cuma sabahı ülke hava sahasında hızla hareket eden parlak ışıklar gördükleri yönünde bildirimde bulunduğunu açıkladı. Daire "sıra dışı hava hareketliliği" olarak adlandırılan olayın soruşturulduğunu duyurdu.

Hava yolu şirketleri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.