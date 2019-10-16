İrlandalı askerin tuhaf son isteği

Defin sırasında “Beni buradan çıkarın, burası aşırı karanlık. Kahretsin neredeyim ben? Bu duyduğum rahip mi?” şeklinde sesler yükseldi. Ancak bu sesler kalabalığı alarma geçirmek yerine kahkahalara yol açtı. Çünkü bu, İrlandalı eski asker Shay Bradley’nin cenazesi için yerine getirilmesini istediği bir dilekti. Ses kaydı, hoparlör aracılığıyla kalabalığa çalındı.