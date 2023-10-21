İrlandalı komedyen, İsrail-Filistin çatışmasına Batı'nın yaklaşımını mizahla eleştiriyor

Hickey, stand-up gösterileri ve kısa video paylaşımlarıyla izleyici kitlesinin, Batılı ülkelerin perspektifini sorgulamasını hedefliyor.

Batılı bakış açısını komedisinin merkez temalarından biri haline getiren Hickey, mağdurların kimliğinin Batı'nın çatışmaya yönelik tutumunu belirlediğini savunuyor.

Hickey durumu, "Batı'da, genel olarak Avrupa ve Amerika'da, beyaz olmayan insanların mücadelesini anlamakta bir çeşit bilişsel tutarsızlık söz konusu. İsrailli mağdurlarla empati kurmaya doğal bir yönelim var." şeklinde yorumluyor.

- "(FİLİSTİNLİLER) AÇIK CEZAEVİ GİBİ BİR ALANDA 2 MİLYON İNSANLA YAŞAMAYA MAHKUM EDİLDİLER"

Hickey, İsrail-Filistin çatışmasında gerilimin tırmanmasıyla artan haber akışı ve yorumlarda, sivil can kayıplarının haksızlığı hususundaki genel kanıya karşın Ukrayna-Rusya Savaşı ile İsrail-Filistin çatışmasının Batı'daki yansımalarını kıyaslayarak şunları kaydetti:

"(Batılılar) Ukrayna'nın mücadelesinin soylu bir mücadele olduğu yönünde haberlerle dolduruluyor. Onlarınki gaddar sömürgeci güçten kurtuluş, özgürlük mücadelesi. Dolayısıyla Ukrayna'yı finansal ve manevi yönden desteklemeliyiz, onlara empati duymalıyız ve bütün bunlara katılıyorum. Ukraynalıların mücadelesi bir insanlık mücadelesi. Ancak (Filistinliler) özgürlük ve bağımsızlık için karşı saldırıya geçtiğinde, dünyanın bu yarısında, özgürlüğü hak etmiyor ve teröristlermiş gibi hissettiriliyoruz."

Filistinliler ve Ukraynalıların mücadelelerinin "benzer" olduğunu söyleyen Hickey'e göre, Filistinlilerin de Ukraynalılar gibi topraklarına el konuldu, (Filistinliler) işgal edildiler, ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüler ve bazı durumlarda küçücük, açık cezaevi gibi bir alanda 2 milyon insanla yaşamaya mahkum edildiler.

- "ÖZGÜRLÜK İÇİN MÜCADELEDE ONLAR 'TERÖRİST', BİZLER 'ASİL ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI' OLUYORUZ"

İsrail-Filistin çatışması bağlamında Batı medyasının etkin rolünün altını çizen Hickey, bakış açısının temelinde diğer ırkları ötekileştirme ve kendini ayrıcalıklı hissetmenin yattığını belirtti.

Hickey, "Bir toplumu köşeye sıkıştırıp kafese koyuyor, işbirlikçi davranıp nihayetinde sessizce ölmelerini bekliyorsunuz. Sonra kafesten çıkıp size zarar verdiklerinde, hikaye size verilen zarardan başlayamaz. Hikaye, 'Neden onların topraklarını işgal ettin ve neden onlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yaptın?' sorusuyla başlamalı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ve Filistin'deki durumun "müthiş benzerlikler" gösterdiğini söyleyen Hickey, "Özgürlük için mücadelede onlar 'terörist', bizler 'asil özgürlük savaşçısı' oluyoruz." dedi.

- "SOYKIRIMI DURDURABİLİRİZ"

Hickey, "Yeterince kişi Ukrayna ve Filistin hususunda Batı'nın duruşundaki ikiyüzlülüğün farkına varırsa, mevzu 'Bu kişilerin soykırıma uğramasına göz yumacak mısınız?' sorusuna geliyor. Şu anda ve on yıllardır, Hamas'ın destekçisi ya da değil (Filistinlileri) etnik temizlemeyle ortadan kaldırmaya ve yerlerinden etmeye çalışan bir devleti destekleyecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

İrlandalıların "kendi geçmişinde sömürgeleştirildiği için sömürgeciliğin din ve ırkın ötesine geçtiğini kavradığını" dile getiren Hickey, diğer Batılı ülkelerin aksine İrlanda'da kamu binalarına İsrail bayrağı yansıtılmadığına dikkati çekti.

Hickey, "Diğer insanları umursuyorsanız, özellikle İrlanda veya sömürgecilerin istilasına uğramış bir ülkedenseniz, bu kişiler (Filistinliler) şu an bizim kalkıp caddeleri doldurmamıza ve ses çıkarmamıza ihtiyaç duyuyor. Bu soykırımı durdurabiliriz." çağrısı yaptı.

- KOMEDYENİN ALDIĞI DÖNÜŞLER

Hickey, son çalışmalarını, Ukrayna'ya silah ve sermaye sağlayan Batılı devletlerin, Filistinlilerin taleplerine yaklaşımı üzerine kurguladı.

Batılı devletlerin iç ve dış politikaları ile Batı medyasının "Müslüman karşıtı" olduğunu savunan Hickey, paylaşımlarına Müslüman ülkelerden izleyicilerin destek verdiğini kaydetti.

Olumsuz yorumlarla da karşı karşıya kaldığını söyleyen Hickey, kendini siyonist olarak tanımlayan bir kişinin, komedyeni lanetlediğini iddia etmesi üzerine "Siyonist bir cadının lanetini kaldırabilecek biri varsa lütfen benimle iletişime geçin. Büyük tehlikedeyim." dedi.

Hickey, özellikle İslam dünyasındaki sorunlara ilişkin, komedi ile farkındalık yaratabileceği fikirlere açık olduğunu dile getirdi.