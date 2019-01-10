“İş birliğimiz Avrupa Baharı’nı tetikleyebilir”

İtalya’nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, İtalya ve Polonya’nın bir araya gelerek “Almanya-Fransa” dominantlığındaki kıtaya “Avrupa Baharı” getirebileceğini söyledi.

Mayıs ayında yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde kıta üzerindeki aşırı sağcı iş birliklerinin hayata geçirilmesi için çağrıda bulunan Salvini, İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bilgiye göre, Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştirerek bu ülkenin iktidar partisi olan Hak ve Adalet Partisi’nin üyeleriyle “strateji toplantıları” yaptı.

Matteo Salvini’nin liderliğindeki İtalya’nın aşırı sağcı Lig partisi ile Polonya iktidarındaki Hak ve Adalet Partisi, birçok başka ortak görüşlerinin yanı sıra göçmen karşıtı, Müslüman karşıtı ve Avrupa Birliği karşıtı görüşleri de paylaşıyorlar.

“Avrupa baharı doğabilir”

Polonya İçişleri Bakanı Joachim Brudzinski ile ortak basın toplantısı düzenleyen Salvini, “Seçimlerden sonra ortaya çıkacak yeni Avrupa, bizi bürokratlar tarafından yönetilen bir Avrupa’dan kurtarıp ‘Avrupa değerlerinin rönesansını’ doğurabilir.” diye konuştu.

Salvini’nin “İtalyan limanlarını göçmen botlarına kapatmanın da dahil olduğu” göçmen politikasına destek veren Polonya İçişleri Bakanı Brudzinski, “İki ülke, ‘sınırları güçlendirmek’ ve göçmenlerin ana vatanlarındaki yaşam şartlarının yükseltilmesine yardımcı olmak noktasında ortak hedefleri paylaşıyor.” dedi.