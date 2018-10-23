İşadamı Soros'a New York´ta bombalı suikast girişiminde bulunuldu

Demokratlara verdiği destek nedeniyle aşırı sağcı grupların hedeflerinden biri olan Soros´un evde bulunmadığı sırada eve ulaşan patlayıcı madde içeren paket, bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yerel polis güçlerinin yanı sıra FBI ajanları ve ilk yardım ekiplerinin de Soros´un evine akın etmelerine yol açan olayla ilgili olarak açıklanan bilgilere göre, Soros´un çalşanlarndan biri posta kutusuna bırakılan paketi kontrol etti.

Paketin içinde patlayıcı madde olduğunu anlayan kişi, paketi ormanlık alana doğru uzaklaştırdıktan sonra polisi aradı. Westchester´in Bedford bölgesine bağlı Katonah semtinde meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın, terör bağlantısı olduğu gerekçesiyle FBI´a devredildiği belirtildi.