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Dünya

İşbirliği artacak! ABD ve Suudi Arabistan bakanları bir araya geldi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman ile görüşmesinde, iki ülke arasında savunma işbirliğini artırma ve genişletme vurgusu yaptı.

AA2 Kasım 2023 Perşembe 10:21 - Güncelleme:
İşbirliği artacak! ABD ve Suudi Arabistan bakanları bir araya geldi
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Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Austin ve Bin Selman, Washington'da bir araya geldi.

Austin, görüşmede, ABD'nin Suudi Arabistan'ın savunmasına yönelik taahhütlerini teyit ederken, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini güçlendirme ve genişletme vurgusu yaptı.

Suudi Arabistan'a bölgesel rolü nedeniyle teşekkür eden Austin, bölgedeki tehditler konusunda Suudi Arabistan ile çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

ABD'nin İsrail'e verdiği destek konusunda da Suudi Arabistanlı mevkidaşını bilgilendiren Austin, ABD'nin sivillerin korunması ve Gazze'ye insani yardım girişi konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

İki bakan, bölgede gerilimin daha da tırmanmasını önlemek için birlikte çalışılması konusunda mutabık kaldı.

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