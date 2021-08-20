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Dünya

İşçileri taşıyan araca saldırı: 2 çocuk hayatını kaybetti

Pakistan'da Çinli işçileri taşıyan bir araca düzenlenen intihar saldırısında iki çocuk hayatını kaybetti, biri Çinli üç kişi yaralandı.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 20:31 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 20:31
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Yerel basındaki haberlere göre, eyaletin Gwadar bölgesinde Çinli işçileri taşıyan bir araca intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre, iki çocuk yaşamını yitirdi, biri Çinli üç kişi yaralandı.

Belucistan Sözcüsü Liyakat Şehvani, hayatını kaybeden çocukların saldırının gerçekleştiği yerde oyun oynadığını aktararak saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Hayber Pahtunhva eyaletindeki Dasu Barajı inşaatında çalışan işçileri taşıyan otobüse, 14 Temmuz'da düzenlenen saldırı sonucu 10'u Çinli 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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