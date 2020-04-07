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Dünya

ABD zor durumda: İşe yarayıp yaramadığını bilmeden hastalara verdiler

ABD'de doktorların koronavirüs'e karşı 'işe yarayıp yaramadığını' bilmeden Başkan Donald Trump tarafından tavsiye edilen sıtma ilacını hastalara verdiği belirtildi.

07 Nisan 2020 Salı 11:39 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 11:39
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ABD'de New York, Louisiana, Massachusetts, Ohio, Washington ve California gibi kalabalık nüfuslu eyaletlerin sağlık sistemlerinde görevli doktor ve eczacılar Reuters'a yaptıkları açıklamalarda koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan hastalara rutin olarak hidroksiklorokin verildiğini belirtti. Ancak aynı zamanda doktorlar, normal şartlarda sıtma ve otoimmun hastalıklarına müdahalede kullanılan bu ilacın virüse karşı da etkili olduğuna dair bir kanıt görmediklerini söyledi.

Hidroksiklorokin kullanımı ABD'nin pandeminin merkezi haline gelmesiyle ülkede ciddi anlamda artış gösterdi. Doktorlar ilacı koronavirüs hastalarına vermekten 'rahatsızlık duymadıklarını' çünkü risklerin çok yüksek olmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Trump bu hafta sonu ilacın iki gün üst üste koronavirüse karşı kullanılması gerektiğini ifade etmişti. Trump ilacın Koronavirüs'le mücadeledeki etkisinin şu anda test edildiğini ifade ederek, 'Bu yönde çok güçlü işaretler var' dedi ve ardından, "Ama ben ne bilirim ki? Doktor değilim" dedi. Trump konuşmasının devamında, "Eğer işe yarıyorsa daha önce yapmamamız çok üzücü olacak" dedi ve bir kez daha hükûmetin 29 milyon adet bu haplardan aldığını vurguladı. Trump, hapların çeşitli laboratuvarlara, hastanelere ve orduya gönderildiğini ifade etti.

(REUTERS)

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