İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci aracıyla 2 Filistinliyi ezdi

Yaralı Filistinlilerin önce Kalkiliya Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Nablus'taki En-Necah Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.

Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi alınamazken, İsrail ve Filistin makamlarından ise henüz olaya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İki gün önce de Nablus'un güneyinde bir grup Yahudi yerleşimci, seyir halindeki bir araca taşlı saldırı düzenlemiş, olayda o sırada eşiyle birlikte araçta bulunan 48 yaşındaki Filistinli Ayşe Muhammed er-Rabi şehit olmuştu.