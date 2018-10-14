Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Yahudi yerleşimci aracıyla 2 Filistinliyi ezdi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkiliya kenti yakınlarında bulunan Karnei Shomron Yahudi yerleşim birimi çevresinde araçlı saldırı düzenleyen bir kadın Yahudi yerleşimci 2 Filistinliyi yaraladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yaralı Filistinlilerin önce Kalkiliya Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Nablus'taki En-Necah Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığı aktarıldı.
 
Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin bilgi alınamazken, İsrail ve Filistin makamlarından ise henüz olaya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.
 
İki gün önce de Nablus'un güneyinde bir grup Yahudi yerleşimci, seyir halindeki bir araca taşlı saldırı düzenlemiş, olayda o sırada eşiyle birlikte araçta bulunan 48 yaşındaki Filistinli Ayşe Muhammed er-Rabi şehit olmuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İzmir´de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

İzmir´de düzensiz göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Instagram'dan büyük yenilik!

Instagram'dan büyük yenilik!

Dünden bugüne Ankara

Dünden bugüne Ankara

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA