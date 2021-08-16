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Dünya

İşgal altındaki realite anlatıldı! Yoksulluk, işsizlik...

Gazze Şeridi'nde, Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları konu alan 'Zeytin toprağına kök saldık' isimli bir resim sergisi açıldı.

AA16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:51 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:51
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Gazze Şeridi'nde, Filistinlilerin yaşadığı sıkıntıları konu alan "Zeytin toprağına kök saldık" isimli bir resim sergisi açıldı.

Ravasi Sanat ve Kültür Merkezi ile Hıristiyan Gençler Cemiyeti iş birliğiyle açılan sergide, 50 Filistinli ressamın 70 tablosu sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Serginin organizatörleri, 2 gün süreyle açık kalacak resim sergisinde, İsrail ablukası veya işgali altındaki Filistin topraklarında yaşayan halkın sorunlarının konu edildiğini belirtti.

Tablolarıyla sergiye katkıda bulunan Filistinli ressam Fida Yunus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sergide, Filistin halkının işgal altındaki realitesi, Gazze'deki abluka ve İsrail hapishanelerindeki esirlerin sorunları anlatılıyor." dedi.

Yunus, Filistinli sanatçıların dünyaya "Bizler acı çeken işgal altındaki bir halkız" mesajı vermeye çalıştığını vurguladı.

İsrail'in 2006'dan bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 2 milyon Filistinli artan işsizlik ve yoksullukla mücadele ediyor.

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