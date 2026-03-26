İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, İsrail Lübnan topraklarındaki işgalini genişletme kararı aldı.

Haberde, "İsrail, Lübnan'ın güneyinde 18 yeni askeri üs kurarak askeri mevzilerini genişletme ve kuzey sınırını Lübnan topraklarının 8 kilometre içerisine kadar genişletme kararı aldı." ifadelerine yer verildi.

Kararın Litani Nehri'ne kadar olan bölgenin tamamını kontrol altına almak amacıyla, siyasi ve askeri yetkililerce ortak alındığı belirtildi.



Haberde, Hizbullah'ın "tamamen ve kalıcı olarak" silahsızlandırılmaması durumunda Lübnan'ın güneyindeki işgalin devam edeceği ifade edildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki halka evlerini terk etmeleri ve Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmeleri çağrısı yapmıştı.

Öte yandan, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini ikiye bölen Litani Nehri üzerindeki köprüleri hedef alması, Lübnan'ın güneyini "izole etme ve işgali genişletme" girişimi olarak değerlendiriliyor.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmada 1 İsrail askerinin ağır yaralandığı bildirildi.

03.01 İsrail'in kara, deniz ve havadan saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'daki Hizbullah'ın roketli saldırısının ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.

00.21 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kunin beldesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

00.09 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Lübnan'daki durumun "dehşet verici" olduğunu belirterek, İsrail'in "askeri operasyonlarını" durdurması gerektiğini kaydetti.

00.05 Kuveyt İçişleri Bakanlığı, "devlet yetkililerine suikast düzenlemeyi planladıkları ve Hizbullah'la bağlantısı olduğu" öne sürülen bir şebekenin çökertildiğini duyurdu.

00.00 İsrail basınına göre, Lübnan'ın güneyini işgal eden İsrail ordusu bölgede 18 yeni askeri üs kurarak bölgedeki askeri varlığını genişletecek.

- İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.