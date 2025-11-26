İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4529
  • EURO
    49,1725
  • ALTIN
    5679.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgal güçleri tünelden çıktığını iddia ettiği 4 Gazzeliyi şehit etti
Dünya

İşgal güçleri tünelden çıktığını iddia ettiği 4 Gazzeliyi şehit etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir tünelden çıktıklarını iddia ettiği 4 Filistinliyi öldürdüğünü, 2'sini de gözaltına aldığını öne sürdü.

AA26 Kasım 2025 Çarşamba 17:55 - Güncelleme:
İşgal güçleri tünelden çıktığını iddia ettiği 4 Gazzeliyi şehit etti
ABONE OL

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah'ın doğusunda 6 Filistinlinin bir tünelden çıktığı iddia edildi.

İsrail ordusunun hala işgal altında tuttuğu bölgede Filistinlilerin hedef alındığı aktarıldı.

Hedef alınan Filistinlilerden 4'ünün hayatını kaybettiği, 2'sinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun önce bombaladığı bir binaya baskın düzenlediği ve binada hedef alınan bir kişi ile yakın mesafeden ateş edilen "silahlı olduğu" öne sürülen 3 kişinin naaşının bulunduğu savunuldu.

TÜNELDE MAHSUR KALAN HAMAS ÜYELERİ İDDİASI

İsrail ordusu, Refah'ta bir tünelde mahsur kaldığını iddia ettiği Hamas mensuplarını hedef aldığını iddia ediyor.

İsrail basınına göre Refah'ın doğusundaki bir tünelde yaklaşık 200 Hamas mensubu mahsur kalmış durumda.

Tel Aviv yönetimi ise Hamas ve ateşkese arabulucu ülkelerin söz konusu Hamas mensuplarının Gazze'deki diğer bölgelere geçişine izin vermesi yönündeki taleplerine yanıt vermedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Virajı alamadı, yan yattı: İnşaat malzemeleri sokağa saçıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.