İşgal güçleri tünelden çıktığını iddia ettiği 4 Gazzeliyi şehit etti

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Refah'ın doğusunda 6 Filistinlinin bir tünelden çıktığı iddia edildi.

İsrail ordusunun hala işgal altında tuttuğu bölgede Filistinlilerin hedef alındığı aktarıldı.

Hedef alınan Filistinlilerden 4'ünün hayatını kaybettiği, 2'sinin de gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail ordusunun önce bombaladığı bir binaya baskın düzenlediği ve binada hedef alınan bir kişi ile yakın mesafeden ateş edilen "silahlı olduğu" öne sürülen 3 kişinin naaşının bulunduğu savunuldu.



İsrail ordusu, Refah'ta bir tünelde mahsur kaldığını iddia ettiği Hamas mensuplarını hedef aldığını iddia ediyor.

İsrail basınına göre Refah'ın doğusundaki bir tünelde yaklaşık 200 Hamas mensubu mahsur kalmış durumda.

Tel Aviv yönetimi ise Hamas ve ateşkese arabulucu ülkelerin söz konusu Hamas mensuplarının Gazze'deki diğer bölgelere geçişine izin vermesi yönündeki taleplerine yanıt vermedi.