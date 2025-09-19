İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetinin Filistinli mahkumları ziyaretini tartışmak için yapılan kabine toplantısında Netanyahu ile Ben-Gvir arasında tartışma yaşandı.

Kabine toplantısı esnasında sinirlenerek ayağa kalkan Başbakan Netanyahu, Ben-Gvir'e dönerek, "Kabine toplantısı öncesinde ve sırasında, Arutz Sheva, Israel Hayom ve başka yerlerde, Kızılhaç'ın hapishanelere ziyaret kararına kimlerin destek verdiği ve karşı çıktığı konusunda haberler gördüm." dedi.

Netanyahu, daha sonra Kızılhaç heyetinin İsrail hapishanelerine ziyaretine ilişkin oylamayı bir başka toplantıda ele almak üzere gündemden çıkardı.

İsrail hapishanelerinden sorumlu aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ise Netanyahu'nun kendisine yönelttiği suçlamalara karşı, "Bana (basına) bilgi sızdırmaktan mı bahsediyorsunuz? Siz ordu aleyhinde bilgi sızdırıyorsunuz ordu da bütün bir hafta boyunca sizin aleyhinize bilgi sızdırıyor." ifadelerini kullandı.

İkilinin tartıştığı kabine toplantısında Başbakan Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in yanı sıra Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve Ultra-Ortodoks milletvekili Aryeh Deri'nin de bulunduğu aktarıldı.



- İSRAİL'İN FİLİSTİNLİLERE KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ GÖZALTI VE TUTUKLAMA KAMPANYASI

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri 1 aydan 6 aya kadar alıkoyabiliyor.

Askeri mahkemeler, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar vererek tutukluya hangi suçla itham edildiğini açıklamadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

İsrail ordusu ve güvenlik birimleri, 7 Ekim'den sonra Filistinlilere karşı başlattığı gözaltı ve tutuklama kampanyasına hız verirken sayıları on binlere varan Filistinli'yi gözaltına aldı.

Bunun yanı sıra hapishanelerdeki Filistinlilere karşı baskılarını artıran İsrail, işkence ve kötü muamele yöntemlerine daha fazla başvuruyor.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli." ifadelerini kullanmıştı.