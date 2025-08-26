İşgal ordusu Gazze'deki kıtlığı inkar etmişti... UNWRA'dan İsrail'e sert tepki: Utanç verici

Lazzarini, İspanya'nın kuzeyindeki Santander kentindeki Uluslararası Menendez Pelayo Üniversitesi'nde düzenlenen seminerde basına konuştu.

Lazzarini, "Şu anda Gazze'de bir kıtlık var. Bu, siyasi ve askeri iradenin yönlendirdiği insan yapımı bir kıtlık." dedi.

Gazze'de insanlık açısından "dibe vuran" bir durumun hakim olduğunu söyleyen Lazzarini, buradaki kıtlıkla ilgili tüm uyarıların uluslararası toplum tarafından dikkate alınmamasının "utanç verici" olduğunu ifade etti.

Lazzarini, "Gazze şu anda cehennem gibi. İnsanlar sadece bombalamalar altında ölmüyor, açlıktan ölüyorlar, yiyecek aramaya gittiklerinde bile ölüyorlar. Gazze'deki durumu tersine çevirebilecek olanlar hiçbir önleme ve kınama yapmıyor. Bugün İsrail'e tam bir dokunulmazlık görüyoruz. Bu ihlalleri gerçekleştirenler için hiçbir ekonomik, siyasi veya diplomatik maliyet yok." şeklinde konuştu.

Gazze'de derhal ateşkes ve insani yardıma sınırsız erişim çağrısında bulunan Lazzarini, Filistin halkının iki aylık gıda ihtiyacını karşılayacak, UNRWA'nın 6 bin kamyona eşdeğer yardım malzemesinin Gazze Şeridi dışında bekletildiğini bildirdi.

UNRWA Genel Komiseri, "İsrail hükümetinin, Gazze'deki kıtlığı inkar etme politikası utanç vericidir." dedi.

Lazzarini ayrıca, Gazze'de öldürülen insani yardım çalışanlarının sayısının çok yüksek olduğunu, sadece UNRWA'ya bağlı 360'ı aşkın çalışanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin 4. katına düzenlediği, gazetecilerin ve masum sivillerin öldüğü hava saldırısına da sert tepki gösteren Lazzarini, İsrail hükümetinin uluslararası gazetecilerin sahadaki durumu doğrulamak için bölgeye girmesine izin vermemesi nedeniyle Gazze'de olup bitenlerin tek tanığı olan Filistinli gazetecilere destek verilmesini istedi.