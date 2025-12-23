İşgalci bakandan küstah açıklama: Geri adım atmayacağız

Yerel basında yer alan habere göre Katz, işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 1200 yeni konut inşa edilmesi için düzenlenen kutlamaya katıldı.

Burada yaptığı konuşmada, Gazze başta olmak üzere bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Katz, "Asla Gazze'nin tamamından çekilmeyeceğiz, bu olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ve Şam yönetimiyle de bir anlaşmanın olmayacağını kaydeden Katz, "Kimseye dayanmıyoruz ve kimse gelip bize aksini söylememeli. Hiçbir anlaşma olmayacak ve Suriye'de bir milimetre bile geri adım atmayacağız." ifadesini kullandı.

İsrail ile Şam yönetimi arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için geçen aylarda ABD öncülüğünde müzakereler yürütülmüştü.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, eylül ayında yaptığı açıklamada, Suriye ve İsrail'in "gerginliği azaltma anlaşmasına yakın olduğunu" söylemişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 17 Eylül'de bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, İsrail ile yeni bir güvenlik anlaşmasına varılması için yürütülen müzakerelerin "gelecek günlerde sonuçlanabileceğini" ifade etmişti.

Tüm bu olumlu mesajlara rağmen Şam ile Tel Aviv arasındaki müzakereler, sonuçsuz kalmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Suriye ile anlaşma için başkent Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılması şartını öne sürmüştü.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de 7 Aralık'ta, İsrail Suriye topraklarından geri çekilene kadar bu ülkeyle bir anlaşma olmayacağını belirtmişti.