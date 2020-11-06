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Dünya

İşgalci Ermenistan bozguna uğramaya devam ediyor: Azerbaycan son bilançoyu açıkladı

Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyon sürerken, Ermenistan güçlerine ağır kayıplar verdirdiği duyuruldu.

AA06 Kasım 2020 Cuma 08:18 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 08:18
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Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Ağdam, Hocavend ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edilen açıklamada, cephenin Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Ermenistan ordusunun iki ülke sınırında da ateşkesi ihlal ettiği, Ermenistan arazisinden Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açıldığı kaydedildi.

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