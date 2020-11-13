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Dünya

İşgalci Ermenistan'da ilk 'Karabağ' istifası

Karabağ'da bozguna uğrayan işgalci Ermenistan'ın Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan istifa ettiğini açıkladı.

DHA13 Kasım 2020 Cuma 07:40 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 07:40
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Dağlık Karabağ'daki askeri operasyonlar hakkında günlük bilgi veren Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, bilgilendirme alanındaki görevini bıraktığını belirtti.

Hovhannisyan, Facebook’tan yaptığı açıklamada, “Bu savaş sırasında savaşımı dördüncü alan olan ‘bilgi alanı’nda yürüttüm. Nasıl yaptığım, zaman ve profesyonel araştırmacılar tarafından değerlendirilecektir” diye belirtti.

“KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUM”

Hovhannisyan şöyle devam etti : “Başarısız olmayan hiç kimse yoktur. Kamuoyuna verdiğim bilgiler genel olarak Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Artsakh (Karabağ) Savunma Ordusu'nun raporlarına dayanıyordu. Evet, kazanacağımızdan emindim, bu güven yoldaşlarımın savaş alanında verdiği mücadeleden kaynaklanıyordu. 9 Kasım itibariyle bu görevi bıraktım” ifadelerini kullandı.

“Kahraman şehitlerimizin önünde eğiliyorum” diyen Hovhannisyan, siyasete karışmayacağını ve hayatını yeni neslin eğitimine katkıda sağlayarak geçirmek istediğini belirtti.

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