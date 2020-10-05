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Dünya

İşgalci Ermenistan'dan alçak saldırı: Çaresizliğin barbarca ifade edilmesi

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev alçak saldırıyı 'çaresizliğin barbarca ifade edilmesi' olarak nitelendirdi.

AA05 Ekim 2020 Pazartesi 08:20 - Güncelleme: 05 Ekim 2020 Pazartesi 08:20
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralin bulunduğunu, Ermenistan'ın saldırısının "çaresizliğin barbarca ifade edilmesi" anlamına geldiğini kaydetti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında da Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine füze saldırısı, Terter kentine ise top atışı gerçekleştirdiği, yaralıların bulunduğu duyuruldu.

ERMENİSTAN, AZERBAYCAN'IN HIZI VE ABŞERON BÖLGELERİNE 300 KİLOMETRE MENZİLLİ FÜZELERLE SALDIRDI

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Hızı ve Abşeron bölgelerine Ermenistan ordusunca 300 kilometre menzilli 2 füze atıldığını duyurdu.

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