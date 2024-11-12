İşgalci İsrail 12 bin Filistinli öğrenciyi şehit etti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde bir yıldan uzun süredir devam ettirdiği, bölgede insani felakete yol açtığı ve sağlık sistemini çökme noktasına getirdiği aralıksız saldırılarında eğitim de büyük zarar gördü.

Okulların kapılarını öğrencilere kapatmak zorunda kalıp yerinden edilen Filistinlilerin barınma merkezine dönüştüğü Gazze Şeridi'nde eğitim, son derece kısıtlı imkanlar ve gönüllülerin girişimleriyle çadırlarda verilmeye çalışılıyor.

Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun saldırılarında 12 bin 61 Filistinli öğrenci yaşamını yitirdi, 19 bin 467'si yaralandı.

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığından yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze'de hayatını kaybeden öğrencilerin sayısının 11 bin 946 olduğu belirtildi.

Gazze'de İsrail ordusunun saldırısında yaralanan öğrencilerin sayısının 18 bin 858 olduğuna dikkati çekildi.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten sonra saldırılarını arttırdığı Batı Şeria'da ise 115 Filistinli öğrencinin hayatını kaybettiği, 609'unun yaralandığı ve 466'sının da gözaltına alındığı belirtildi.

Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da 564 öğretmen ve idari personelin yaşamını yitirdiği, 3 bin 729'unun yaralandığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun gözaltına aldığı öğretmen ve idari personel sayısının 153 olduğu aktarıldı.

- Gazze'de 567 okul bombalandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 502 devlet okulu, üniversite ve eğitim kurumu ile Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesinde faaliyet gösteren 65 okulu bombaladığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde çok sayıda okul ve eğitim kurumu İsrail ordusunun bombardımanı sonucu tamamen yıkıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun 91 okul ve 7 üniversiteye baskın düzenlediği ve tahrip ettiği vurgulandı.

Yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde saldırılarıyla 2 milyon Filistinliyi yerinden eden İsrail, birçok kez göçe zorladığı Filistinlilerin sığındığı okulları bombaladı.

UNRWA verilerine göre, Gazze Şeridi'nde her 10 UNRWA okulundan 7'si hedef alındı.

- GAZZE'DE 788 BİN ÖĞRENCİ EĞİTİMDEN MAHRUM

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları nedeniyle 788 bin öğrencinin eğitimden mahrum kaldığına dikkati çekildi.

İsrail saldırılarının etkilerine işaret edilerek, Gazze'deki Filistinli öğrencilerin çoğunun psikolojik travmalar yaşadığı ve son derece zor şartlarla mücadele ettiği aktarıldı.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli öldü, 102 bin 929 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 373'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 787 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.