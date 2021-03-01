İşgalci İsrail 19 Filistinliyi tutukladı

AA 01 Mart 2021 Pazartesi 18:31 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 18:31

Söz konusu baskınlarda bir baba ile oğulun da aralarında bulunduğu 19 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 19 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gece saatlerinde Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda bir baba ile oğulun da aralarında bulunduğu 19 Filistinlinin çeşitli iddialarla gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.