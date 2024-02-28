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Dünya

İşgalci İsrail 29 Filistinliyi daha katletti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği saldırılarda en az 29 Filistinli öldürüldü.

AA28 Şubat 2024 Çarşamba 19:12 - Güncelleme:
İşgalci İsrail 29 Filistinliyi daha katletti
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat'ta bulunan el-Cedid Kampı'nda bir yerleşim yerine düzenlediği bombardımanda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, birçoğu da yaralandı.

İsrail güçlerinin, Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinin el-Karara bölgesine yönelik saldırısında da en az 6 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Han Yunus'ta Nasır Hastanesi yerleşkesindeki bir binayı obüslerle hedef alması nedeniyle binada yangın çıktı.

Gazze'nin en güneyi Refah kentinde sağlık çalışanları ve sivil savunma görevlileri, iki gün önce bombalanan bir evden bir kadının cenazesini çıkarmayı başardı.

Han Yunus'ta gün içinde çıkarılan cenazelerin sayısı da 14'e ulaştı.

İsrail ordusunun 145 gündür sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde insani bir felaket yaşanıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 954 Filistinli öldürüldü, 70 bin 325 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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