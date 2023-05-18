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Dünya

İşgalci İsrail 3 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskında 3 Filistinli yaralandı, 35 kişi de atılan gazdan etkilendi.

18 Mayıs 2023 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
İşgalci İsrail 3 Filistinliyi yaraladı
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'ta bazı evlere baskın düzenleyerek arama yaptı.

Daha sonra baskınlara tepki gösteren Filistinliler ile askerler arasında arbede çıktı.

İsrail güçleri Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi kullanarak müdahale etti. Filistinliler ise yolları kapatarak askerlere taş ve molotofkokteyli attı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, çıkan olaylarda 1 kişinin gerçek, 2 kişinin plastik mermiyle yaralandığı, 35 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

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