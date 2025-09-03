İşgalci İsrail 9 Filistinliyi serbest bıraktı

Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada, "İsrail'in Guantanamosu" olarak nitelenen Sde Teiman Askeri Üssünde tutulan 9 Filistinlinin Gazze'ye ulaştığı belirtildi.

Serbest bırakılan Filistinlilerin Gazze'nin orta kesimindeki Aksa Şehitleri Hastanesine muayene ve tedavi edilmek üzere getirildiği ifade edildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Sözcüsü Hişam Muhenna, "Kızılhaç ekipleri bugün Kerem Ebu Salim Sınır Kapısından 9 Filistinlinin serbest bırakılmasını kolaylaştırarak onları Aksa Şehitleri Hastanesine nakletti." dedi.

Muhenna, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in mart ayından bu yana 264 Filistinliyi serbest bıraktığını aktardı.

Kızılhaç ekiplerinin Filistinli tutukluların koşullarını takip etmek amacıyla İsrail hapishanelerine ziyaretler düzenleme çabalarını sürdürdüğünü belirten Muhenna, İsrail makamlarına Kızılhaç ekiplerinin, temsilcileri ve doktorlarının Filistinli tutuklulara ulaşmasına izin verme çağrısında bulundu.

Filistinlilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi ancak daha önce serbest kalan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde işkence, tıbbi ihmal ve aç bırakma gibi ihlallere maruz kaldığı açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü işgal ve saldırılar süresince aralarında kadın, çocuk ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu binlerce Filistinliyi alıkoydu.

Gazze'den alıkonulan Filistinlilerden bir kısmı serbest bırakılsa da birçoğunun akıbeti hala bilinmiyor.

İSRAİL'İN GAZZE ŞERİDİ'NE YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 633 Filistinli hayatını kaybetti, 160 bin 914 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 502 kişi yaşamını yitirdi, 48 bin 900 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 306'ya çıktı, yaralıların sayısı da 16 bin 929 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.