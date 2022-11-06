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Dünya

İşgalci İsrail askerleri 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil köyü yakınlarında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü, 1'i yaralandı.

AA6 Kasım 2022 Pazar 02:43 - Güncelleme:
İşgalci İsrail askerleri 1 Filistinliyi öldürdü
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) aktardığına göre, İsrail ordusuna bağlı bir birlik, "Geva Binyamin" Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki Sincil köyünde İsrail araçlarına taş attıkları gerekçesiyle 2 Filistinliye ateş açtı.

Olayda Filistinlilerden birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Musab Muhammed Mahmud Nefel (18) isimli Filistinli gencin kalbinden gerçek mermiyle vurulduğunu ve Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine kaldırıldığını ancak orada hayatını kaybettiğini aktardı.

Görgü tanıkları ise yaralanan diğer Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığını belirtti.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria, yılbaşından bu yana gerginliğe sahne oluyor.

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