İşgalci İsrail askerleri 10 Filistinliyi yaraladı

AA 19 Kasım 2021 Cuma 21:41 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 21:41

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta ve Beyt Decin beldeleri ile Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protestolar düzenlendi.



İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.



Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Beyta'da eylem yapan göstericilere müdahalesinde 3 kişinin plastik mermi ile yaralandığını, onlarca Filistinlinin de gazdan olumsuz etkilendiğini belirtti.



Cibril, ayrıca Beyta beldesinde İsrail askerlerinin müdahalesinde 4 kişinin de olaylar sırasında düşerek yaralandığını ifade etti.



Öte yandan Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum beldesi de benzer protestolara sahne olurken, İsrail güçleri eylemcilere plastik mermi ile müdahalede bulundu, bir kişi plastik mermi ile, onlarca kişi de gazdan etkilendi.



Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'ya göre, El-Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde de İsrail askerlerinin cuma namazından sonra plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği İsrail karşıtı gösteride, 2 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.



Batı Şeria'nın çeşitli beldelerinde her hafta İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.



İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.



Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.



