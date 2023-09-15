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Dünya

İşgalci İsrail askerleri 12 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında Mescid-i Aksa ve Filistinli tutuklulara destek amacıyla düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 12 kişi yaralandı.

AA15 Eylül 2023 Cuma 23:42 - Güncelleme:
İşgalci İsrail askerleri 12 Filistinliyi yaraladı
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Yüzlerce Filistinli, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında, Mescid-i Aksa ve Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenledi.

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin gösterilere gerçek ve plastik mermiyle müdahalesinde 12 Filistinli yaralandı.

Müdahale sırasında 2013'ten bu yana Anadolu Ajansı için serbest çalışan Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra da elinden yaralandı.

İsrail askerlerinin saldırısına Filistinliler de lastik yakıp, taş atarak karşılık verdi.

Öte yandan İsrail ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırında meydana gelen "şiddet olayları" sırasında İsrail ordusuna ait bir uçağın Hamas'a ait askeri bir noktayı bombaladığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail güçlerine el bombaları atıldığı ancak can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ise İsrail'in Gazze'de harekete ait askeri bir noktaya hava saldırısı düzenlemesini ve sınırda düzenlenen gösterilere müdahalesini "Nazilerin suç içerikli eylemlerine" benzetti.

Kasım AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in bugün gazetecileri ve barışçıl göstericileri barbarca hedef aldığını ve Gazze'yi bombaladığını belirtti.

"Bunlar, İsrail'in, Nazilerinkine benzer suç içerikli eylemlerinin bir parçasıdır. Ancak bu suçlar, halkımızı, haklarını geri almak için yürüttüğü mücadeleden alıkoyamayacaktır." diyen Kasım, Filistin halkının, işgale karşı her türlü direniş yoluna başvurma hakkı olduğunu dile getirdi.

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