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Dünya

İşgalci İsrail askerleri 13 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit etti

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle vurarak şehit etti. Böylelikle Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 572'ye yükseldi.

AA9 Temmuz 2024 Salı 16:47 - Güncelleme:
İşgalci İsrail askerleri 13 yaşındaki Filistinli çocuğu şehit etti
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden Filistinli çocuğun 13 yaşındaki Gassan Garip Zehran olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, Ramallah'taki beldeye baskın yapan İsrail askerleri gençlerin bulunduğu noktaya doğru ateş açtı. İsrail askerleri, Zehran'ı gerçek mermiyle vurarak öldürdü.

HAYATINI KAYBEDEN FİLİSTİNLİ SAYISI 572'YE YÜKSELDİ

Zehran'ın öldürülmesiyle işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sayısı 572'ye yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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