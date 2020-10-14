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Dünya

İşgalci İsrail askerleri 14 Filistinliyi gözaltına aldı

İşgalci İsrail ordusu bölge halkına zulmetmeye devam ediyor. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 14 Filistinliyi gözaltına aldı.

AA14 Ekim 2020 Çarşamba 13:50 - Güncelleme: 14 Ekim 2020 Çarşamba 13:51
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerine baskın düzenledi.

İsrail güçleri baskınlarda Batı Şeria'da 7, Doğu Kudüs'te 7 Filistinliyi çeşitli iddialarla gözaltına aldı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Nablus'ta yer alan Balata Mülteci Kampındaki gözaltı sırasında İsrail güçlerine patlayıcı madde atılması nedeniyle 2 askerin hafif şekilde yaralandığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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