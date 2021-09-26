İşgalci İsrail askerleri, 2 Filistinliyi gözaltına aldı

AA 26 Eylül 2021 Pazar 22:22 - Güncelleme: 26 Eylül 2021 Pazar 22:23

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, öldürülen Filistinlilerden üçünün doğum yeri olan Bedu beldesi yakınlarındaki Beyt İcza köyünde bir grup genç, araç lastiği yaktı ve İsrail askerlerine taş ve molotofkokteyli attı.

İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla karşılık vermesi üzerine, bazı gençler boğulma tehlikesi geçirdi. İsrail güçlerinin, olaylarda Salih ve Ahmed Divan isimli iki kardeşi gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında beş Filistinlinin "şehit olduğu" belirtilmişti.

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Burkin beldesinde gece saatlerinde "Hamas hareketine bağlı bir hücrenin çökertilmesi" için İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile ordunun ortak operasyonu sırasında çatışma çıktığı belirtilmişti.