İSTANBUL 14°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2024 Pazartesi / 27 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,8964
  • EURO
    32,836
  • ALTIN
    1949.57
  • BIST100
    7818.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail askerleri 3 Filistinliyi daha katletti
Dünya

İşgalci İsrail askerleri 3 Filistinliyi daha katletti

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentinde 3 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

AA8 Ocak 2024 Pazartesi 22:43 - Güncelleme:
İşgalci İsrail askerleri 3 Filistinliyi daha katletti
ABONE OL

Filistin devlet televizyonu, İsrail güçlerinin Tulkerim'in Ektaba kasabasına baskın düzenlediği ve Filistinlilerle çatışmaya girdiğini duyurdu.

İsrail güçlerinin Filistinli 3 gence ateş ettiği, yaralı bir genci de gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise Tulkerim'deki baskında, Yusuf Ali el-Huli (22), Ahid Selman Musa (23) ve Tarık Emced Şahin'in (24) İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü ifade edildi.

Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Kızılay ekiplerinin yaralılara müdahale etmesine de engel olduğunu bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 340'a yükseldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.