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Dünya

İşgalci İsrail askerleri 43 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin yürüyüş yapma çağrılarına karşı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 8'i gerçek, 35'i plastik mermiyle olmak üzere 43 kişi yaralandı.

AA26 Aralık 2021 Pazar 01:28 - Güncelleme: 26 Aralık 2021 Pazar 01:28
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Yahudi yerleşimcilerin, 2005 yılında boşaltılan Nablus kenti yakınlarındaki Homesh yerleşim birimine dönüş yürüyüşü yapma çağrıları üzerine çok sayıda Filistinli, Nablus'a bağlı Burka köyü girişinde toplandı. İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Nablus'taki Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, AA muhabirine, gerçek mermiyle yaralanan 8 Filistinliye Kızılay ekiplerince ilk müdahalenin yapıldığını, göğsünden vurulan bir Filistinlinin ise durumunun ağır olduğunu söyledi.

Cibril, 35 Filistinlinin de plastik mermiyle yaralandığını, bunlar arasında yüzünden vurulan bir kişinin Rafidya Hastanesi'ne kaldırıldığını kaydetti.

Olaylarda 95 kişinin göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi yaşadığını ifade eden Cibril, Kızılay ekiplerinin gazdan etkilenen hamile bir kadını evinden Rafidya Hastanesi'ne naklettiğini söyledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin söz konusu yürüyüşünün iptal edildiğini duyurdu.

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