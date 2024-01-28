İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria ve Kudüs'te 4 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılay Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde İsrail güçlerinin ateş açması sonucu 25 ve 26 yaşlarındaki 2 Filistinlinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Filistinli bir genci darbettiği, vücudunda yara ve ezikler oluşan gencin ilk müdahalenin ardından yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Kudüs kentinin eski mahallelerinden birinde de bir Filistinli gencin İsrail güçleri tarafından darbedilmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in daha önce öldürülen Filistinli bir vatandaşın cenazesini Tulkerim kentinin güneyinde kendilerine teslim ettiği bilgisi de verildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Selim Ebu Hicr isimli 25 yaşındaki Filistinlinin Tulkerim'de İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü ve cenazesinin alıkonulduğunu ifade etmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.