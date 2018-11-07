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İşgalci İsrail askerleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 2 Filistinliyi yaraladı.

  • AA
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Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Nablus kentinde "Yusuf makamı" olarak bilinen yere fanatik Yahudi yerleşimcilerin girerek ayin düzenlemesine tepki gösteren Filistinlilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, müdahale sonucu 2 Filistinlinin plastik mermiyle yaralandığı, 7'sinin ise atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Görgü tanıkları da Filistinlilerin taş ve molotofkokteyli atarak tepki gösterdiğini aktardı.

Yahudiler, Batı Şeria’nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamında" Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

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