AA 12 Mayıs 2020 Salı 16:26 - Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 16:26

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde aynı bölgede bir İsrail askerinin öldürülmesinin ardından Cenin kentine bağlı Yabed beldesine baskın düzenlediği ve 11 kişilik Asfur ailesini gözaltına aldığı belirtildi.



Aile içinde 2 çocuğun da bulunduğunu ifade eden görgü tanıkları, İsrail askerleri ile belde sakinleri arasında arbede çıktığını aktardı.



İsrail askerlerinin bazı Filistinlileri gözaltına almak için sabah saatlerinde baskın düzenlediği Yabed beldesinde başına taş atılan bir İsrail askeri ölmüştü.



İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.