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Dünya

İşgalci İsrail askerleri bir Filistinliyi daha öldürdü

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 20:50 - Güncelleme:
İşgalci İsrail askerleri bir Filistinliyi daha öldürdü
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in batısındaki En-Nafak askeri kontrol noktası yakınlarında bir Filistinliye ateş açtı.

Saldırıda El Halil kentine bağlı Yatta beldesi sakinlerinden 38 yaşındaki Muhammed Sayil Abdulkadir el-Cundi hayatını kaybetti.

Filistin ya da İsrail makamlarından saldırının neden gerçekleştirildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 315 oldu.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı şiddeti artırdı.

  • İsrail güçleri Beytüllahim
  • Filistin ölümü
  • Batı Şeria

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