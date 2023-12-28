İşgalci İsrail askerleri bir Filistinliyi daha öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Beytüllahim'in batısındaki En-Nafak askeri kontrol noktası yakınlarında bir Filistinliye ateş açtı.

Saldırıda El Halil kentine bağlı Yatta beldesi sakinlerinden 38 yaşındaki Muhammed Sayil Abdulkadir el-Cundi hayatını kaybetti.

Filistin ya da İsrail makamlarından saldırının neden gerçekleştirildiğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 315 oldu.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da da Filistinlilere karşı şiddeti artırdı.

