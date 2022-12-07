İşgalci İsrail askerleri bir Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 32 yaşındaki Filistinli Mücahid Mahmud Hâmid, Silvad kasabası yakınlarında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Ramallah civarında yer alan Ofra yerleşim yeri yakınlarındaki kontrol noktasına bir arabadan ateş açıldığına dair ihbar alındığı ifade edildi.

Olay yerinde bulunan askerlerin araca ateş ederek karşılık verdiği aktarılan açıklamada, İsrail güçlerinin zanlıları yakalamak için çalışma başlattığı kaydedildi.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın haberinde ise ateş açtıktan sonra Filistin'in Ayn Yebrud köyüne doğru kaçan aracı askerlerin kovaladığı ve araç içindeki kişiye ateş açarak "ölümcül şekilde" yaraladığı belirtildi.

Görgü tanıkları olayın ardından İsrail güçlerinin, kontrol noktaları oluşturarak birkaç yolu kapattığını ve Ramallah'ın doğusundaki köy ve kasabaları, kentin geri kalanından izole ettiğini aktardı.