İşgalci İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti
İşgalci İsrail askerleri işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampında bir Filistinliyi vurarak şehit etti.
- AA
Kalendiya Mülteci Kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri bir Filistinliyi şehit etti
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bu sabah Kalendiya Mülteci Kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, içinde Ali Advan'ın bulunduğu araca ateş açtı. Advan'ın İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edildiği belirtildi.
NAAŞ BİR KAÇ SAAT ALIKONULDUKTAN SONRA TESLİM EDİLDİ
Filistin sağlık kaynakları da İsrail askerlerinin Advan'ın naaşını bir kaç saat alıkoyduktan sonra Filistin sağlık merkezine teslim ettiğini açıkladı.
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