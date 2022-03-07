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Dünya

İşgalci İsrail askerleri bunu da yaptı: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'nde ordu kontrol noktasına molotofkokteyli attığı iddiasıyla ateş açarak 16 yaşındaki bir Filistinli genci öldürdü.

AA7 Mart 2022 Pazartesi 00:22 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 00:22
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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ebu Dis Mahallesi'nde İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Yamin Ceffal (16) isimli Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ordu kontrol noktasına molotofkokteyli attığı iddia edilen iki kişiye ateş açıldığı, bu kişilerden birinin yaşamını yitirdiği, diğerininse kaçtığı ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada, İsrail polisinin, Ebu Dis Mahallesi'nde yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz kullandığına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

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