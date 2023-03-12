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Dünya

İşgalci İsrail askerleri, camiye sığınan Filistinlileri hedef aldı

İsrail askerlerinin, 22 Şubat'ta Batı Şeria'daki Nablus kentine düzenlediği baskın sırasında camiye sığınmaya çalışan sivilleri kasten hedef aldığı ortaya çıktı.

AA12 Mart 2023 Pazar 01:32 - Güncelleme:
İşgalci İsrail askerleri, camiye sığınan Filistinlileri hedef aldı
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ABD merkezli Washington Post Gazetesi, 11 Filistinlinin hayatını kaybettiği kanlı Nablus baskını sırasında zırhlı bir araçtan Filistinlilere ateş açılma anının 3 boyutlu modellemesini çıkardı.

Görgü tanıklarının ifadeleri, olay yerindeki görsel kanıtlar ve saldırı anına ilişkin video kayıtlarına ulaşan gazete bunları birleştirerek olayın 3 boyutlu analizini yaptı.

Buna göre, zırhlı bir araç içindeki İsrail askerleri, Nablus baskını sırasında bir caddeden geçerken bir cami ile klinik arasında kurşunlardan kaçmaya çalışan sivil Filistinlilere 14 el ateş açtı.

Askerler, Filistinliler zırhlı aracın camından görünmesine rağmen ateş açmaya devam etti. Saldırıda Abdulhadi Abdulaziz Aşkar (61) ile Muhammed Ferid Şaban (16) öldü, 3 Filistinli yaralandı.

- İsrail ordusundan Nablus'ta katliam

İsrail güçleri 22 Şubat'ta, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahale etmiş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı.

İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarında yılbaşından bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 81 Filistinli öldürüldü.

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