İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Aralık 2023 Salı / 7 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0935
  • EURO
    31,9628
  • ALTIN
    1907.36
  • BIST100
    7725.86
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail askerleri Cenin'de bir Filistinliyi daha katletti
Dünya

İşgalci İsrail askerleri Cenin'de bir Filistinliyi daha katletti

İsrail ordusunun geçen hafta işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında yaraladığı Filistinli kadın yaşamını yitirdi.

AA19 Aralık 2023 Salı 20:54 - Güncelleme:
İşgalci İsrail askerleri Cenin'de bir Filistinliyi daha katletti
ABONE OL

Filistin Devlet Televizyonunun haberinde, İsrail güçlerinin Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında yaraladığı bir kadının öldüğü belirtildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te öldürülen Filistinlilerin sayısı 302'ye yükseldi.

İsrail ordusu, 12 Aralık'ta Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş, 3 gün süren baskında 12 Filistinliyi öldürmüş, 20 evi bombalamış ve çoğunu sorguladıktan sonra serbest bıraktığı 700 Filistinliyi gözaltına almıştı.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da özellikle Cenin ve Nur Şems mülteci kamplarında altyapıyı tahrip etmeye devam ediyor. Burada sık sık baskın düzenleyerek sokakları kazıyor, su, telefon, kanalizasyon ve elektrik ağlarına zarar veriyor.

Baskın gerçekleştirdiği bölgede meydanları ve anıtları da hiçbir sebep göstermeden yıkan İsrail ordusu, ayrıca dükkanları, evleri ve araçları da kullanılamaz hale getiriyor.

  • İsrail baskını
  • Batı Şeria
  • cenin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.