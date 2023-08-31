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Dünya

İşgalci İsrail askerleri, Filistinli bir genci yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci yaraladı.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 00:24 - Güncelleme:
İşgalci İsrail askerleri, Filistinli bir genci yaraladı
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Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Azun beldesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

İsrail askerlerinin, Filistinli bir genci boynundan gerçek mermiyle yaraladığı, gencin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde İsrail güçlerinin El Halil kentine bağlı Beyt Umar beldesine baskın düzenlediği, duruma tepki gösteren Filistinliler ile askerler arasında arbede yaşandığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin Filistinlilere ve evlerine gaz bombaları attığı, çok sayıda Filistinlinin gazdan olumsuz etkilendiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.

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