İşgalci İsrail askerleri Filistinli tutuklunun evini patlattı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil kentine bağlı Yatta beldesine baskın düzenleyerek, Filistinli Halil Cebbarin'in (16) ailesinin yaşadığı 2 katlı evi patlattı.

Bina çevresinde duruma tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gerginlik yaşandı.

Askerler, olaya gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Cebbarin, 16 Eylül'de bir Yahudi yerleşimciyi bıçaklı saldırıda öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.